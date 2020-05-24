В Самарской области скончалась пожилая женщина с коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T12:10:54+03:00

Всего за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 121 жителя области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помимо COVID-19 у нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой

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В Самарской области зафиксировали еще одну смерть пациента с коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе региона в воскресенье, 24 мая, скончалась 69-летняя женщина. Кроме COVID-19 у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы. Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом в регионе достигло 16 человек.

Всего за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 121 жителя области. Больше всего заболевших в Самаре – 47 человек. Еще 36 человек – это жители Тольятти, 14 – Сызрани.

Всего COVID-19 нашли у 2021 жителя Самарской области. 636 из них поправились.

ИСТОЧНИК KP.RU