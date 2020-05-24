В Самарской области неделя закончилась вспышкой заболеваемости коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T12:02:32+03:00

Всего по области COVID-19 обнаружили у 2021 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего зафиксировано 121 новых случаев заражения коронавирусом, это абсолютный рекорд за все время

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Коронавирус поставил в Самарской области новый рекорд. По состоянию на воскресенье, 24 мая, за сутки коронавирус выявили у 121 человека. Впервые количество заболевших за 24 часа перевалило за сотню. Также это абсолютный суточный рекорд за все время.

- Больше всего случаев в Самаре – 47, в Тольятти заболели 36 человек, следом идут Сызрань (14), Новокуйбышевск (6), Красноярский район (3), Похвистнево, Кинель, Ставропольский и Шенталинский район (по 2), а также Октябрьск, Елховский, Шигонский, Красноармейский, Кинельский, Челно-Вершинский и Приволжский районы (по 1-му случаю), - говорится в сообщении операштаба региона.

Всего по области COVID-19 обнаружили у 2021 человека. Из них вылечили 636. К сожалению, 16 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU