В Тольятти спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе

25 Май 2020 2020-05-25T11:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 мая, в службу спасения Тольятти поступил вызов. Очевидцы рассказали, что на набережной 6-го квартала в металлическом заборе застряла дикая косуля. Как животное оказалось в городе, неизвестно.

– Косулю удалось вызволить из металлического плена без применения специнструментов. За последнее время это уже второй раз, когда поступают вызовы о том, что дикие косули бегают по городу, – рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Автозаводском районе Тольятти косуля устроила забег по дорогам. Сотрудники оперативных ведомств пытались несколько часов поймать молодое животное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти косуля устроила забег по дорогам города

Животное пытаются найти и поймать спасатели с самого утра [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU