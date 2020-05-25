В Тольятти спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
Сегодня, 25 мая, в службу спасения Тольятти поступил вызов. Очевидцы рассказали, что на набережной 6-го квартала в металлическом заборе застряла дикая косуля. Как животное оказалось в городе, неизвестно.
– Косулю удалось вызволить из металлического плена без применения специнструментов. За последнее время это уже второй раз, когда поступают вызовы о том, что дикие косули бегают по городу, – рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
Напомним, в пятницу, 22 мая, в Автозаводском районе Тольятти косуля устроила забег по дорогам. Сотрудники оперативных ведомств пытались несколько часов поймать молодое животное.
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ИСТОЧНИК KP.RU