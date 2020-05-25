В Самарской области выявили бессимптомных заболевших коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T12:11:52+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых случаях заболевания COVID-19. Отмечается, что среди 97 выявленных за прошедшие сутки пациентов, есть люди с бессимптомным течением болезни.

– Среди прочих было 7 человек, при обследовании которых был обнаружен коронавирус. При этом у них не было никаких клинических проявлений инфекции, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Самарской области 2118 случаев заболевания коронавирусом. 652 человека выздоровели и были выписаны, еще 16 пациентов – скончались. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции и другие ограничительные меры. Они продлятся минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU