2020-05-25T11:20:43+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев

По данным на 25 мая 2020 года в Самарской области появилось 97 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Всего в России за сутки выявлено заболевших коронавирусомВсего в России за сутки выявлено заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 25 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 97 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2118 человек. 652 из них выздоровели, 16 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8946 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 2560 жителей, в Московской области – 831. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 374 и 279 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 353427 человек, 118798 пациента выздоровели (5499 за прошедший день), 3633 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 92 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 25 мая 2020 года: резкий скачок заболеваемости и откровение губернатора

Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 25 мая 2020 года (подробности)

Главврач из Тольятти рассказал, сколько людей болеют коронавирусом и не знают этого

Николай Ренц - о работе врачей в период пандемии коронавируса, особенностях инфекции и о том, почему людям с хорошим иммунитетом стоит быть особенно осторожными (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Самарской области резко сократилось число нарушителей самоизоляции
В Самаре закончили расследование по делу известного общественника и депутата Аркадия Лазарева
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Самаре у 26-летнего парня нашли более 100 гр наркотиков
Под наблюдением врачей по коронавирусу в Самарской области остаются более 400 человек
Прокуратура выявила чиновничий "семейный подряд" в Борском районе
В Самарской области сотрудники Росгвардии предотвратили кражу компьютерной техники
В Самарской области выявили бессимптомных заболевших коронавирусом
БК «Самара» продлил контракты с ведущими игроками
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 97 человек в Самарской области
В Самарской области пьяный парень гонял на «Оке», которую сдали на утилизацию
В Самарской области иномарка сбила трехлетнего ребенка на самокате
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев
Самарские студенты получили сертификаты экологов проекта «Открытая школа – устойчивое развитие»
"Он дошел до Берлина и штурмовал столицу Германии": слушайте первый выпуск "Живых писем" на радио КП-Самара
В Самаре женщина-бухгалтер украла 61,5 тысячи рублей и перевела их на счет мужа
В Самарской области агрессивный водитель сбил камеру-треногу и скрылся
Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самарской области откроют турбазы и санатории
В Самарской области на два месяца закрыли опасную столовую
В Тольятти спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
В Самарской области в ходе рейда выявили 1,5 км незаконных рыболовных сетей и 10 раколовок