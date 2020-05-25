Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев

25 Май 2020 2020-05-25T11:20:43+03:00

Всего в России за сутки выявлено заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 25 мая 2020 года в Самарской области появилось 97 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 25 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 97 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2118 человек. 652 из них выздоровели, 16 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8946 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 2560 жителей, в Московской области – 831. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 374 и 279 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 353427 человек, 118798 пациента выздоровели (5499 за прошедший день), 3633 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 92 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU