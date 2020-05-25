Прокуратура выявила чиновничий "семейный подряд" в Борском районе

25 Май 2020 2020-05-25T12:39:19+03:00

Вопрос о том, кого и как наказывать за многолетний конфликт интересов, теперь будет губернатор Самарской области

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Эдуард Ардабьев с супругой Натальей в последние несколько лет были неразлучны - и дома, и на работе.

Вот только прокуратура не оценила семейный подряд, который образовался в администрации Борского района: Эдуард Викторович занимал должность главы района, а его супруга - начальника экономического отдела райадминистрации.

Такая расстановка сил, может, и позволяла семейной паре держать руку на пульсе денежных потоков, но надзорному ведомству показалась не только подозрительной, но и незаконной.

- Это нарушает антикоррупционное законодательство, - уточнили корреспонденту "КП-Самара" в региональной прокуратуре. - Мы уже направили информацию о нарушении губернатору Самарской области. - Вопрос о том, какие меры предпринимать, будет решать он. Закон предусматривает разные виды наказания, в том числе досрочное прекращение полномочий.

Эдуард Ардабьев возглавляет Борский район с 2010 года, супруга его работает чуть меньше, в прошлом году она покинула свой пост, но семью от проблем это не избавило.

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ИСТОЧНИК KP.RU