Под наблюдением врачей по коронавирусу в Самарской области остаются более 400 человек
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве сделанных исследований на новую инфекцию, а также о жителях региона, которые остаются под наблюдением врачей.
– За прошедшие сутки было сделано 3061 анализов на COVID-19. Всего таких тестов было проведено 132372. Под наблюдением медиков остаются 411 человек, – говорится в сообщении.
Напомним, на сегодняшний день, в Самарской области зафиксировано 2118 заболевших коронавирусом. Из них 652 человека выздоровели и были выписаны, а еще 16 – скончались. В регионе также продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU