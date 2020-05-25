Под наблюдением врачей по коронавирусу в Самарской области остаются более 400 человек

25 Май 2020 2020-05-25T12:50:04+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве сделанных исследований на новую инфекцию, а также о жителях региона, которые остаются под наблюдением врачей.

– За прошедшие сутки было сделано 3061 анализов на COVID-19. Всего таких тестов было проведено 132372. Под наблюдением медиков остаются 411 человек, – говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день, в Самарской области зафиксировано 2118 заболевших коронавирусом. Из них 652 человека выздоровели и были выписаны, а еще 16 – скончались. В регионе также продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU