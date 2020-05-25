2020-05-25T13:18:38+03:00
Общество

В Самаре у 26-летнего парня нашли более 100 гр наркотиков

Запрещенные вещества он готовил на продажу
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители устанавливают канал поставки наркотиковПравоохранители устанавливают канал поставки наркотиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самары при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали 26-летнего пассажира одной из иномарок, которая ехала по Московскому шоссе. При себе у парня оказалось 3 гр наркотиков, которые он планировал спрятать в тайнике на Советской Армии, а затем продать.

– По месту жительства задержанного также был проведен обыск. В квартире хранилось более 100 грамм мефедрона, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по нескольким частям статьи 228 уголовного кодекса России. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенных веществ. Ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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