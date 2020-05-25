В Самаре продолжают выявлять нарушителей самоизоляции с помощью беспилотников

25 Май 2020 2020-05-25T16:48:31+03:00

Размер штрафа составляет от 1 до 30 тысяч рублей

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Силовые структуры Самары совместно с администрацией города продолжают мероприятия по выявлению нарушителей режима повышенной готовности в столице региона. Ответственность подразумевает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

– Совместно с Росгвардией организован мониторинг массовых скоплений людей с помощью беспилотников. В режиме онлайн информация передается сотрудникам правоохранительных органов, а также в администрации районов для оперативного реагирования, – говорится в сообщении администрации города.

Также особое внимание уделяется соблюдению масочного режима. Напомним, ограничения в Самарской области будут действовать минимум до 31 мая. На сегодняшний день, 25 мая, в регионе выявлено 2118 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU