2020-05-25T16:48:31+03:00
Общество

В Самаре продолжают выявлять нарушителей самоизоляции с помощью беспилотников

Размер штрафа составляет от 1 до 30 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Беспилотники передают информацию властям, которые осуществляют реагирование ФОТО: Администрация СамарыБеспилотники передают информацию властям, которые осуществляют реагирование ФОТО: Администрация Самары
Изменить размер текста:

Силовые структуры Самары совместно с администрацией города продолжают мероприятия по выявлению нарушителей режима повышенной готовности в столице региона. Ответственность подразумевает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

– Совместно с Росгвардией организован мониторинг массовых скоплений людей с помощью беспилотников. В режиме онлайн информация передается сотрудникам правоохранительных органов, а также в администрации районов для оперативного реагирования, – говорится в сообщении администрации города.

Также особое внимание уделяется соблюдению масочного режима. Напомним, ограничения в Самарской области будут действовать минимум до 31 мая. На сегодняшний день, 25 мая, в регионе выявлено 2118 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре рассказали, какие штрафы заплатят магазины, которые нарушают правила режима самоизоляции
В минтрансе Самарской области ответили на жалобы жителей Рождествено из-за очередей на переправе
Индийской пленнице из Самары помогли вернуться на родину
В Тольятти водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе, ДТП попало на видео
Следственный комитет возбудил дело против новокуйбышевской фирмы, задолжавшей своим сотрудникам зарплату
Министерство образования Самарской области рассказало, будут ли переносить 1 сентября в регионе
На Самарскую область надвигается шквалистый ветер
Сызранский курсант не доучился 20 дней, чтобы стать летчиком
Водители на удаленке: 5G впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах
В Самаре продолжают выявлять нарушителей самоизоляции с помощью беспилотников
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Самарской области резко сократилось число нарушителей самоизоляции