В Самаре продолжают выявлять нарушителей самоизоляции с помощью беспилотников
Силовые структуры Самары совместно с администрацией города продолжают мероприятия по выявлению нарушителей режима повышенной готовности в столице региона. Ответственность подразумевает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
– Совместно с Росгвардией организован мониторинг массовых скоплений людей с помощью беспилотников. В режиме онлайн информация передается сотрудникам правоохранительных органов, а также в администрации районов для оперативного реагирования, – говорится в сообщении администрации города.
Также особое внимание уделяется соблюдению масочного режима. Напомним, ограничения в Самарской области будут действовать минимум до 31 мая. На сегодняшний день, 25 мая, в регионе выявлено 2118 заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU