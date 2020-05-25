Главврач самарской больницы рассказал, как дети переносят коронавирус
Главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик рассказал, как дети переносят коронавирус. По его словам, нет никаких подтверждений, что малыши легче справляются с заразой.
- Коронавирус – сложная, тяжелая инфекционная патология, поражающая детей, в том числе детей раннего возраста. Уже описаны случаи тяжелых коронавирусных пневмоний, летальных исходов у несовершеннолетних, так что я бы не стал говорить, легче или тяжелее дети переносят коронавирус. Тем более, все зависит от того, какими еще заболеваниями страдает ребенок, - сказал Сергей Китайчик в интервью телеканалу «Губерния».
Также врач призвал беречь малышей:
- Как главный детский инфекционист Самарской губернии я призываю беречь детей. Сделать это можно очень просто – надо соблюдать самоизоляцию.
Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 97 новых случаев заболевания COVID-19. 17 человек справились с коронавирусом, среди них один ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU