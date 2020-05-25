Главврач самарской больницы рассказал, как дети переносят коронавирус

25 Май 2020 2020-05-25T20:38:00+03:00

Главный детский инфекционист региона Сергей Китайчик не подтвердил, что малыши легче переносят болезнь, и призвал беречь детей

Изменить размер текста: A A

Главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик рассказал, как дети переносят коронавирус. По его словам, нет никаких подтверждений, что малыши легче справляются с заразой.

- Коронавирус – сложная, тяжелая инфекционная патология, поражающая детей, в том числе детей раннего возраста. Уже описаны случаи тяжелых коронавирусных пневмоний, летальных исходов у несовершеннолетних, так что я бы не стал говорить, легче или тяжелее дети переносят коронавирус. Тем более, все зависит от того, какими еще заболеваниями страдает ребенок, - сказал Сергей Китайчик в интервью телеканалу «Губерния».

Также врач призвал беречь малышей:

- Как главный детский инфекционист Самарской губернии я призываю беречь детей. Сделать это можно очень просто – надо соблюдать самоизоляцию.

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 97 новых случаев заболевания COVID-19. 17 человек справились с коронавирусом, среди них один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU