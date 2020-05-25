В Самарской области 16 взрослых и ребенок справились с коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T19:32:00+03:00

Всего от коронавируса в Самарской области вылечили 669 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 из них выписали из больницы, 10 лечились дома в Сызрани

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В Самарской области еще 17 человек справились с коронавирусом. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19 в регионе. Среди этих 17-ти один ребенок.

- В Самарской области из специализированных больниц выписали 7 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 10 пациентов из Сызрани, - отметили в оперштабе.

Таким образом, всего от коронавируса в Самарской области вылечили 669 человек.

Напомним, за прошедшие сутки COVID-19 нашли у 97 человек. Общее число заболевших составило 2 118. 16 из них скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU