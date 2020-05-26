2020-05-26T01:39:01+03:00
Общество

Фрунзенский мост требуют закрыть для машин

Судьбу моста будут решать в суде. Все дело в том, что постройка до сих пор не введена в эксплуатацию
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фрунзенский мост горожане очень ждали. Но пока с ним одни проблемыФрунзенский мост горожане очень ждали. Но пока с ним одни проблемыФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре хотят закрыть движение по Фрунзенскому мосту. Этого добивается управление Роспотребнадзора. Претензии ведомства банальны: мост до сих пор не введен в эксплуатацию, это должно произойти лишь в 2020 году. А вот движение по мосту открыли аккурат перед Новым годом. Это был красивый жест - но теперь из-за этого возникли проблемы.

Средне-Поволжское управление федеральнйо службы по экологическому, техническому и атомному надзору обратилось в арбитражный суд. Ведомство требует прекратить движение по Фрунзенскому мосту. Министерство транспорта, которое выступает в этом вопросе ответчиком, возражает и против того, чтобы закрывать движение, и против штрафа в 120 тыс рублей, о котором идет речь в заявлении. На сайте Арбитражного суда содержится информация о том, что предварительное заседание по иску, поданному в конце апреля, пройдет уже 26 мая.

Напомним, что сдать мост в эксплуатацию собирались в марте 2020 года. Но пока не завершены работы по переносу трамвайных линий. Множество других задержке также способствовали тому, что сроки оказались сдвинуты. В июне же будут рассматривать встречный иск минтранса, который просит отменить требование о взыскании штрафа в 120 тыс рублей и предписание об остановке движения по мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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