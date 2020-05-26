2020-05-26T13:44:37+03:00
Новости компаний

За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 млрд рублей

Эти деньги пойдут на сезонно-полевые работы
Поделиться:
По льготной ставке с начала 2020 года банк предоставил аграриям более 114 млрд рублейПо льготной ставке с начала 2020 года банк предоставил аграриям более 114 млрд рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За четыре месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 520 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 23%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную. От качества проведения сезонных работ без преувеличения зависит продовольственная безопасность страны. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых», - отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

За 4 месяца 2020 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонно-полевых работ 184 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По льготной ставке с начала 2020 года банк предоставил аграриям более 114 млрд рублей, из них 45 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса.

Объем льготных кредитов в РСХБ на текущий момент составляет 433,5 млрд рублей, из которых 134,9 млрд рублей выдано по краткосрочным кредитам и 298,6 млрд рублей - на инвестиционное кредитование.

«Льготное финансирование является драйвером развития агропромышленного комплекса. В текущих условиях агросектор хотя и пострадал в меньшей степени, но нуждается в серьезной поддержке. Первоочередное содействие сельскохозяйственной отрасли должно быть направлено на сохранение субсидирования при пролонгации краткосрочных кредитов на оборотный капитал и инвестиционных кредитов для заемщиков, которые столкнулись с ростом стоимости реализации проектов из-за валютной составляющей», - подчеркнула Ирина Жачкина.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и рассчитан на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей.

Для субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, разработан специальный продукт «Микро АПК». По условиям тарифа предприниматели могут получить кредит до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых. По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке. Средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре у пассажира автомобиля нашли оружие и наркотики
Депутаты попросят у правительства денег для фермеров Самарской области
Озвучено, сколько получают самарские больницы за пациентов с коронавирусом
«Это же просто недострой!»: в Ростехнадзоре рассказали, почему требуют закрыть Фрунзенский мост
Полиция разберется с хищением 5,5 млн рублей при строительстве трамвайной ветки к «Самара Арене»
Пожар в Яицком под Самарой: огонь полностью ликвидирован
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 млрд рублей
Сотню погорельцев с пожара в Яицком под Самарой отправят в школу
В Самарской области ожидают повышенную опасность из-за погоды
В Самарской области сократилось число людей под наблюдением врачей по коронавирусу
Пожар в Яицком под Самарой: огонь перекинулся на камыш
Без отрыва от детства: юным самарцам доставили на дом сладости, краски и игры
Строительство развязки на М-5 в Тольятти закончат к осени
В Самаре врач-стоматолог попала под суд из-за махинаций с медицинскими полисами
Появилось видео с пожара в Яицком 26 мая 2020 года
Жертвой коронавируса в Самарской области стал 84-летний мужчина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 87 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса умер еще один пациент
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 мая 2020 года: подтвердились 87 случаев
В Самарской области фирма микрокредитов получила штраф
Прокуратура требует заблокировать сайт, торгующий дипломами и аттестатами
МТС выяснила, где чаще всего самоизолировались самарцы
В Сызрани мужчина получил условный срок за то, что избил незнакомца
В Самаре задержали 22-летнего парня с кучей наркотиков
В Тольятти «Нива» на пешеходном переходе сбила велосипедистку
В Самаре фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского
Крупный пожар в Яицком в Самаре 26 мая 2020: появилось видео и комментарий очевидцев происшествия