2020-05-26T14:47:22+03:00
Общество

Озвучено, сколько получают самарские больницы за пациентов с коронавирусом

Интересно, что работа с коронавирусной пневмонией оценивается в шесть раз дороже обычной
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В Самарской области названы тарифы на лечение коронавирусных больныхВ Самарской области названы тарифы на лечение коронавирусных больныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области рассказали, сколько получают за работу с коронавирусными пациентами больницы региона. Так лечение коронавирусной пневмонии стоит 176 тыс рублей - это в шесть раз больше, чем дают за обычную пневмонию (около 30 тыс рублей). Тестирование стоит 1017 рублей.

- В регионе развернуты 3205 коек. За три месяца финансирование по этому профилю выросло на 114 млн рублей. Система ОМС показала свою способность к трансформации в сложных условиях. Все тарифы были оперативно пересчитаны. Средства высвободились за счет того, что меньше стали делать плановых операций, - рассказал директор ТФОМС Владислав Романов.

Сегодня в регионе остановлены плановые проверки, но все обращения застрахованных Фонд отслеживает и старается реагировать оперативно.

Напомним, что до этого главврач из Тольятти Николай Ренц рассказал, что больницы не смогут даже при большом желании завысить количество больных с коронавиурсом, чтобы получить деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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