Эксперты рассказали шокирующую правду об алкоголе и коронавирусе

26 Май 2020 2020-05-26T16:51:14+03:00

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На сайте самарского Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по употреблению алкоголя в период пандемии коронавируса. Эксперты ВОЗ советуют ограничить доступ к алкогольной продукции, иначе это приведет к рискам для здоровья.

- Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так, - приводит сайт самарского Роспотребнадзора данные ВОЗ.

Эксперты объясняют, что алкоголь плохо влияет на иммунную систему организма и, напротив, повышает риск неблагоприятного развития заболевания.

Памятка РоспотребнадзораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отмечают эксперты ВОЗ, алкоголь ежегодно становится причиной смерти трех миллионов человек во всем мире. Сводить употребление напитков с этиловым спиртом к минимуму нужно в любое время и особенно в условиях пандемии, когда здоровье нужно беречь. О том, как правильно вести себя и ограничивать употребление алкоголя, говорится в специальной памятке Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU