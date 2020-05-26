2020-05-26T16:53:30+03:00
Общество

«На дачи не проехать!»: под Самарой горят покрышки за керамзитным заводом

Жители пожаловались, что из-за пожарных машин не получается проехать по пролегающей дороге [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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По сообщению МЧС, горят камыш и мусорПо сообщению МЧС, горят камыш и мусорФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 26 мая, в Кинельском районе Самарской области произошел пожар. Это случилось в районе керамзитного завода. По словам очевидцев, там горят покрышки, а пожарная техника не позволяет добраться на автомобиле до дачи.

– Горит мусор и камыш. Ничего серьезного. На месте работают пожарные, которые продолжают борьбу с огнем, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Разбираться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам. Отметим, это очередной за сегодня пожар в регионе. Ранее в поселке Яицкое произошел пожар в частных домах. Всего пострадало 11 строений, около сотни людей остались без крыши над головой. «Комсомольская правда - Самара» присутствовала на месте происшествия. Все подробности ЧП можно узнать в нашем материале.

Пожар под Самарой, керамзитный завод. 26.05.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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