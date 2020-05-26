2020-05-26T17:30:39+03:00
Общество

Утвердили проект планировки коммерческой дороги к мосту через Волгу

Сам мост в районе Климовки активно строится
Ольга НОВИКОВА
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Работы по строительству моста через Волгу в районе Климовки и подъездной дороги к нему кипятРаботы по строительству моста через Волгу в районе Климовки и подъездной дороги к нему кипятФото: Ольга НОВИКОВА
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Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории для строительства дороги в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Такое распоряжение подписал первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.

Речь идет о втором этапе строительства. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории необходимы для того, чтобы строители могли продолжать работать и вовремя оформлять все необходимые документы.

Напомним, новая дорога и мост через Волгу в районе Климовки станут частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Они строятся с помощью механизма государственно-частного партнерства, с участием коммерческого инвестора. Поэтому проезд по ней будет платным – как сообщалось ранее, его стоимость может составить около 200 рублей. В то же время новый путь позволит существенно сократить маршрут. Сейчас работы по возведению как моста, так и подъездной дороги кипят вовсю, так, в апреле строители моста уже вбили первую сваю посреди Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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