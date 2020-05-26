2020-05-26T18:02:58+03:00
Общество

В 2019 году в Самарской области возбудили 7 уголовных дел из-за нецелевого расходования средств из фонда капремонта

Одно из уголовных дел уже дошло до суда, и обвиняемый вернул присвоенные деньги
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Один из коммерсантов, которого уличили в махинациях, отделался легким испугомОдин из коммерсантов, которого уличили в махинациях, отделался легким испугомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

7 уголовных дел возбудили в прошлом году по факту хищения денег, выделенных из Фонда капитального ремонта. Об этом корреспондентам "КП-Самара" сообщил начальник отдела № 2 по надзору за следствием в облМВД прокуратуры Самарской области Владимир Антонов.

- Одно из них появилось по результатам проверки, которую проводила прокуратура Самарского района, - говорит Антонов. - В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "СМУ № 2".

По версии следствия, действиями коммерсанта Фонду капитального ремонта был причинен ущерб в размере 622 с лишним тысяч рублей. Деньги выделялись на капремонт общедомового имущества домов на улицах Калинина и Ново-Вокзальной в Самаре.

Уголовное дело в отношении руководителя конторы возбудили по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", его признали виновным и назначили ему судебный штраф в размере 10 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, коммерсант полностью возместил ущерб и вернул деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре гендиректора управляющей компании подозревают в хищении 10 млн рублей

По версии следствия, контракты с подрядчиком заключались по завышенным ценам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области объяснили ситуацию с невыплатами надбавок медикам
Стало известно, сколько человек вылечились от коронавируса в Самарской области
В 2019 году в Самарской области возбудили 7 уголовных дел из-за нецелевого расходования средств из фонда капремонта
«На месте, работает»: мэрия Тольятти опровергла слухи о задержании главного дорожника города
Утвердили проект планировки коммерческой дороги к мосту через Волгу
В Самаре гендиректора управляющей компании подозревают в хищении 10 млн рублей
«На дачи не проехать!»: под Самарой горят покрышки за керамзитным заводом
Эксперты рассказали шокирующую правду об алкоголе и коронавирусе
В Самаре полицейские и дружинники проверили соблюдение масочного режима в транспорте
В Тольятти неадекватный дедушка порезал парня ножом и убежал в гору
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Самаре в 2020 году
Стало известно, сколько самарцев нарушило режим самоизоляции
Депутата Матвеева обвиняют в распространении недостоверной информации о сотруднице полиции с «короной»
В Самаре у пассажира автомобиля нашли оружие и наркотики
Депутаты попросят у правительства денег для фермеров Самарской области
Озвучено, сколько получают самарские больницы за пациентов с коронавирусом
«Это же просто недострой!»: в Ростехнадзоре рассказали, почему требуют закрыть Фрунзенский мост
Полиция разберется с хищением 5,5 млн рублей при строительстве трамвайной ветки к «Самара Арене»
Пожар в Яицком под Самарой: огонь полностью ликвидирован
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 млрд рублей