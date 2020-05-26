В 2019 году в Самарской области возбудили 7 уголовных дел из-за нецелевого расходования средств из фонда капремонта

26 Май 2020 2020-05-26T18:02:58+03:00

Один из коммерсантов, которого уличили в махинациях, отделался легким испугом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из уголовных дел уже дошло до суда, и обвиняемый вернул присвоенные деньги

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7 уголовных дел возбудили в прошлом году по факту хищения денег, выделенных из Фонда капитального ремонта. Об этом корреспондентам "КП-Самара" сообщил начальник отдела № 2 по надзору за следствием в облМВД прокуратуры Самарской области Владимир Антонов.

- Одно из них появилось по результатам проверки, которую проводила прокуратура Самарского района, - говорит Антонов. - В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "СМУ № 2".

По версии следствия, действиями коммерсанта Фонду капитального ремонта был причинен ущерб в размере 622 с лишним тысяч рублей. Деньги выделялись на капремонт общедомового имущества домов на улицах Калинина и Ново-Вокзальной в Самаре.

Уголовное дело в отношении руководителя конторы возбудили по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", его признали виновным и назначили ему судебный штраф в размере 10 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, коммерсант полностью возместил ущерб и вернул деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU