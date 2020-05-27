2020-05-27T00:58:04+03:00
Общество

В Самарской области рассказали, кто болеет коронавирусом чаще всего

В Роспотребнадзоре назвали группы риска по коронавирусу в регионе
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре выявляют все больше зараженных коронавирусомВ Самаре выявляют все больше зараженных коронавирусом
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В Самарской области рассказали, кто попал в группы риска по коронавирусу и кто чаще всего болеет COVID-19. Интересно, что чуть меньше трети от всего количества больных - это пенсионеры, хотя именно их сразу отправили в жесткую самоизоляцию, запретили выходить из дома и были готовы снабжать и продуктами, и всем необходимым.

Еще 35% это неработающее население - дети, студенты. 15,2% - работающие люди, а 13,7% (то есть 302 человека) - это медицинские работники, не только врачи, но и водители скорой, служащие регистратуры.

Всего на 27 марта зарегистрировано 2205 случаев заражения коронавирусом в регионе. Говорить о плато или преодолении пика пока рано, количество новых случаев каждый день неравномерно. В воскресенье таковых было 121, в понедельник количество снизилось и то снижение продолжилось и во вторник. Но пока неизвестно, как дальше поведет себя кривая заболеваемости.

Также стало известно, что 43,4% всех пациентов переносят болезнь бессимптомно, а 54,5% болеют коронавирусом в средне-тяжелой форме.

Губернатор также подчеркнул, что растет число заболевших, инфицирование которых нельзя проследить по цепочке, чтобы понять, от кого именно пришла зараза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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