2020-05-27T15:01:55+03:00
Общество

Коронавирус «сдвинул» концерт группы «Руки Вверх!» на «Самара Арене» на 2021 год

Самара станет первым городом, который музыканты посетят в рамках большого стадионного тура [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Концерт группы "Руки Вверх!" на "Самара Арене" перенесли на 5 июня 2021 годаКонцерт группы "Руки Вверх!" на "Самара Арене" перенесли на 5 июня 2021 годаФото: Архив "КП"
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Концерт группы «Руки Вверх!», который должен был пройти на стадионе «Самара Арена» 12 сентября 2020 года, будет перенесен на следующий год. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщил лидер группы Сергей Жуков.

– 2021 год – знаковый для «Руки Вверх!»: в следующем году исполняется 25 лет нашему коллективу. Мы сильно расстроились, что были вынуждены отменить стадионный тур в этом году. Я верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год мы порадуем поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны. Обещаю: будет круто! - сказал музыкант.

В следующем году свой большой тур по городам группа начнет с Самары. Здесь она выступит 5 июня 2021 года. Как отмечают организаторы концертов, все билеты, которые поклонники «Руки Вверх!» уже приобрели, будут действительны и в 2021 году. Информация для тех, кто решит вернуть свои билеты, будет доступна после 30 мая 2020 года.

Сергей Жуков о переносе стадионного тура в честь юбилея "Руки Вверх!".Из-за коронавируса концерты сдвинули на 2021 год

ИСТОЧНИК KP.RU

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