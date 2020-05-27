Коронавирус «сдвинул» концерт группы «Руки Вверх!» на «Самара Арене» на 2021 год
Концерт группы «Руки Вверх!», который должен был пройти на стадионе «Самара Арена» 12 сентября 2020 года, будет перенесен на следующий год. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщил лидер группы Сергей Жуков.
– 2021 год – знаковый для «Руки Вверх!»: в следующем году исполняется 25 лет нашему коллективу. Мы сильно расстроились, что были вынуждены отменить стадионный тур в этом году. Я верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год мы порадуем поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны. Обещаю: будет круто! - сказал музыкант.
В следующем году свой большой тур по городам группа начнет с Самары. Здесь она выступит 5 июня 2021 года. Как отмечают организаторы концертов, все билеты, которые поклонники «Руки Вверх!» уже приобрели, будут действительны и в 2021 году. Информация для тех, кто решит вернуть свои билеты, будет доступна после 30 мая 2020 года.
Сергей Жуков о переносе стадионного тура в честь юбилея "Руки Вверх!".Из-за коронавируса концерты сдвинули на 2021 год
ИСТОЧНИК KP.RU