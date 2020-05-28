2020-05-28T15:32:22+03:00
Происшествия

В Самаре суд дал страховым мошенникам, заработавшим почти 15 млн рублей, 150 лет колонии на всех

Они оформляли ДТП, которых не было, и получали за них деньги
Александра БУДАЕВА
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Дело больше года рассматривали в Ленинском районном судеДело больше года рассматривали в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ленинском районном суде сегодня огласили приговор по громкому делу о страховых мошенниках: в организованное преступное сообщество входили 5 полицейских и сотрудники страховых компаний. Вместе они скупали "битые" машины и оформляли ДТП, которых на самом деле не было.

По версии следствия, за пару лет при помощи афер они получили 14,5 млн рублей. К концу следствия им вменялось совершение 65 преступлений.

Правоохранительные органы считают, что в организованное преступное сообщество входили 17 человек, а организатором был бывший аварийный комиссар Олег Краснов. Четверо фигурантов заключили сделки со следствием, в итоге "организованно" под суд пошли 13 оставшихся подсудимых.

В Ленинский районный суд дело передали еще в феврале прошлого года, разбираться, что к чему, пришлось больше года. А приговор оглашали в двух залах на протяжении целого мая.

В итоге в общей сложности 13 подсудимых приговорили к 151 году лишения свободы. Больше всего получили предполагаемый организатор (17 лет колонии) и бывшие сотрудники ДПС (от 16 до 18 лет реального лишения свободы), остальным их сообщникам суд вынес чуть более мягкий приговор: от 6 до 9 лет колонии.

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На скамье подсудимых - 13 человек, в том числе бывшие сотрудники ГИБДД и работники страховых компаний (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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