Футбольные матчи на «Самара Арене» разрешат проводить со зрителями

28 Май 2020 2020-05-28T16:18:59+03:00

Однако заполняемость стадионов будет максимум на 10%

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 мая, стало известно, что Роспотребнадзор России согласовал с РПЛ возможность проведения футбольных матчей с болельщиками. Отметим, возобновление чемпионата России намечено на 21 июня.

– Лига получила одобрение от надзорного органа. Однако максимальную заполняемость трибун, которая будет позволена, – 10%, – сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».

Таким образом, матч «Крылья Советов» – «Ахмат», который пройдет на «Самара Арене» сможет принять более 4 тысяч зрителей, так как вместимость стадиона, построенного к ЧМ-2018, составляет 41970 тысячи. Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал «Комсомольской правде-Самара» о том, что трибуны арены позволяют разместить болельщиков с учетом социальной дистанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В «Крыльях Советов» заявили, что у них есть возможность разместить болельщиков на трибунах с учетом соцдистанции

В клубе считают, что возобновлять сезон надо со зрителями, но будут действовать так, как скажут в РФС (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU