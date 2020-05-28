2020-05-28T16:18:59+03:00
Спорт

Футбольные матчи на «Самара Арене» разрешат проводить со зрителями

Однако заполняемость стадионов будет максимум на 10%
Владислав КИРСАНОВ
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«Самара Арена» вмещает 41970 зрителей«Самара Арена» вмещает 41970 зрителейФото: Владислав КИРСАНОВ
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Сегодня, 28 мая, стало известно, что Роспотребнадзор России согласовал с РПЛ возможность проведения футбольных матчей с болельщиками. Отметим, возобновление чемпионата России намечено на 21 июня.

– Лига получила одобрение от надзорного органа. Однако максимальную заполняемость трибун, которая будет позволена, – 10%, – сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».

Таким образом, матч «Крылья Советов» – «Ахмат», который пройдет на «Самара Арене» сможет принять более 4 тысяч зрителей, так как вместимость стадиона, построенного к ЧМ-2018, составляет 41970 тысячи. Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал «Комсомольской правде-Самара» о том, что трибуны арены позволяют разместить болельщиков с учетом социальной дистанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В «Крыльях Советов» заявили, что у них есть возможность разместить болельщиков на трибунах с учетом соцдистанции

В клубе считают, что возобновлять сезон надо со зрителями, но будут действовать так, как скажут в РФС (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Футбольные матчи на «Самара Арене» разрешат проводить со зрителями
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