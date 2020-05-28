«Самое приятное, когда тебя советуют близким»: самарские врачи рассказывают о любимой работе

28 Май 2020 2020-05-28T16:39:02+03:00

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Маргарита Вадимовна Старичкова с детства решила, что будет стоматологом.

- Для меня стоматология – это призвание. Это направление я выбрала не случайно. Моя мама - стоматолог-терапевт, и в детстве я много времени проводила у нее на работе. Профессия стоматолога казалась мне благородной и очень увлекательной, - рассказала врач.

Сейчас Маргарита Вадимовна исполнила детскую мечту. Она принимает пациентов в сети стоматологических клиник «Эденталь». Прийти к ней на прием не боятся даже самые эмоциональные пациенты. В клинике есть все для комфортного решения любых сложностей с зубами: отличное оборудование, качественные препараты и, конечно же, заботливые и внимательные врачи, в числе которых и Маргарита Вадимовна Старичкова.

В преддверии Дня медицинского работника Маргарита Старичкова стала участником конкурса «Медицина - мое призвание». Теперь выразить свою благодарность врачу можно, проголосовав за него на странице конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU