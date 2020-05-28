2020-05-28T16:54:25+03:00
Спорт

Александр Фетисов: «Цель «Крыльев Советов» – попасть в десятку команд РПЛ»

Об этом вице-губернатор рассказал журналистам «Комсомольской правды-Самара»
Ольга АФАНАСЬЕВАВладислав КИРСАНОВ
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Председатель совета директоров «Крыльев» Александр Фетисов уверен, что команда должна обыграть «Ахмат»Председатель совета директоров «Крыльев» Александр Фетисов уверен, что команда должна обыграть «Ахмат»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о том, как команда готовится к возобновлению чемпионата и какие задачи перед собой ставит. По мнению функционера, на данный момент самарцы занимают в турнирной таблице не то место, которое соответствует возможностям игроков и личности тренера.

– В пятерку, конечно, мы уже не попадем. Но нам необходимо обыгрвать «Ахмат», который идет на последнем месте в турнирной таблице. Кого, если не их. Ставим задачу попасть в десятку, – рассказал Александр Фетисом журналистам «Комсомольской правды-Самара».

На данный момент КС занимают предпоследнее место в РПЛ. Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Также Роспотребнадзор договорился с руководством лиги, что на матчах смогут присутствовать болельщики. Правда, пока не более 10% от вместимости стадиона.

В оставшихся играх чемпионата «Крыльям» предстоит сыграть с «Ахматом», «Зенитом», «Локомотивом», «Ростовом», «Арсеналом», «Динамо», «Сочи» и «Краснодаром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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