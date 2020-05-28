Билайн приглашает самарцев на онлайн-встречу «Чему нас научила удаленка»

28 Май 2020 2020-05-28T18:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

2 июня в 13.00 на образовательном портале students.vdnh.ru, созданном в рамках стратегического сотрудничества Билайн и ВДНХ, пройдет онлайн-встреча «Чему нас научила работа на удаленке?» Участники встречи обсудят новые возможности, которые открывает дистанционная работа, и поговорят о том, как пригодятся в дальнейшем навыки, полученные на удаленке.

Во встрече примут участие Юрий Шароватов, автор книги «Удаленный менеджмент», изданной в апреле этого года, директор Билайн Университета Екатерина Подвальная и герои книги - сотрудники Билайн, уже несколько лет работающие удаленно. Зарегистрироваться на встречу можно на образовательном портале или по ссылке.

Кроме того, на портале students.vdnh.ru можно познакомиться с другими полезными материалами, которые особенно актуальны в условиях самоизоляции: посмотреть видеозаписи вебинаров о том, как находить решения в нестандартных ситуациях, как избежать эмоционального выгорания и другие. Содержание портала предоставил Билайн Университет – один из первых в России корпоративных университетов, отметивший в прошлом году 20-летний юбилей.

Для того, чтобы можно было проще делиться новыми знаниями и впечатлениями, а также просто постоянно оставаться на связи с теми, кто дорог, оператор создал тарифы «Близкие люди». Клиенты этих тарифов при включении семейной опции могут безлимитно общаться с выбранными абонентами по телефону и делиться полученными знаниями в мессенджерах, не расходуя пакет интернет-трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU