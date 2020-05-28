В Хворостянском районе 14 человек задержаны во время прокладки отвода для слива нефти

28 Май 2020 2020-05-28T20:16:58+03:00

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28 мая в Хворостянском районе сотрудники ФСБ, полиции и ОМОНа провели спецоперацию. В результате были задержаны 14 человек, которые строили отвод от нефтепровода, чтобы через него перекачивать и продавать "на сторону" нефть.

- Все сработали четко, операцию провели на территории асфальтобетонного завода ООО «Самара» в районе железнодорожной станции Чагра, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных органах.

Все задержанные - граждане России. Силовики установили, что они покушались на нефтепровод, принадлежащий АО "Транснефть-Приволга". Для этого на территорию завода пригнали буровую установку, завезли примерно 500 метров специализированных шлангов, плюс прикатили два КамАЗа: один - с краном-манипулятором, второй - с компрессором, помпой и емкостью с буровым раствором.

Силовики задержали 14 человек, все они - граждане РоссииФото: Оперативная съемка

Материалы проверки передали в областное МВД, где в ближайшее время будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, это уже не первый случай, когда в районе станция Чагра пытаются обосноваться нефтеврезчики. В ноябре прошлого года в Самаре вынесли приговор Александру Черезову и шести его предполагаемым сообщникам - они тоже сначала "примерялись" к тому же месту, но в итоге "копать" начали в Красноармейском районе. Впрочем, ничего украсть они не успели, потому что в ноябре 2017 гола их всех "повязали" сотрудники УФСБ России по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU