Каждому по «лимону»: в Самаре вынесли приговор нефтеврезчику, который пытался подкупить полицию и нефтяников

Отличный план

- Я тебе 500 дам, потом по «лимону», уточни, сколько вам на отдел надо, чтобы все были довольны, никого не обижу, - обещал полицейскому Александр Черезов, аудио- и видеозаписи его переговоров легли сегодня в основу обвинительного приговора.

Суд признал его виновным в попытке украсть чужую нефть, покушении на коммерческий подкуп и дачу взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще шесть человек, все они также поплатились за попытку разбогатеть на ворованном «черном золоте».

Нефтеврезку планировалось сначала оборудовать в районе железнодорожной станции Чагра, но во время обследования местности «специалисты» привлекли к себе ненужное внимание, и в итоге работы начали в Красноармейском районе – на 59 км нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк».

При помощи буровой установки сделали две скважины, начали прокладывать трубы, но в сам нефтепровод «подключиться» не успели: 20 ноября 2017 года всех рабочих задержали во время совместной спецоперации, проведенной полицией, ФСБ и спецподразделением ГРОМ Росгвардии.

Задержали предполагаемых нефтеврезчиков 20 ноября 2017 годаФото: ГУ МВД России по Самарской области

Следствие посчитало организатором незаконного нефтебизнеса Александра Черезова – на него не только указали его сообщники, но и другие факты: именно он вел переговоры и предлагал деньги за «крышевание» бизнеса сотруднику полиции, который отвечал за выявление преступлений в этой сфере, плюс начальнику службы собственной безопасности нефтяной компании, у которой планировалось воровать нефть. Оба должны были закрывать глаза на работу нефтеврезчиков и заранее предупреждать их о грядущих проверках. За это они бы получили сначала разовую выплату в полмиллиона, потом миллион, а после – по 5 млн рублей каждый в месяц. По самым примерным прикидкам «черное золото» могло приносить преступникам до 20 млн рублей в месяц.

Что пошло не так

Идеальный бизнес-план сгубила честность (или осторожность) тех людей, которым Черезов предлагал деньги.

Майор полиции Красиков доложил своему начальству, что его склоняют к коррупции, после чего на встречи с несостоявшимся нефтеврезчиком ходил, увешанный спецаппаратурой. 9 октября 2017 года полмиллиона рублей он принял от Черезова в рамках оперативного эксперимента.

Глава службы собственной безопасности нефтяной компании Иванов тоже решил не рисковать и пошел сразу в ФСБ. Дальнейшие переговоры велись под присмотром чекистов.

Когда оба ведомства стали разбираться, что к чему, оказалось, что их «интересы» пересекаются, поэтому на месте, где пытались оборудовать нефтеврезку, в день задержания было весьма и весьма многолюдно.

Работы не были завершеныФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Бедный во всех смыслах

На суде главный фигурант этого уголовного дела Александр Черезов протестовал против того, чтобы стать «козлом отпущения»

По его словам, у него не было ни связей, ни денег. «Замутил» весь этот бизнес его знакомый по фамилии Сысуев, он же познакомил его с майором полиции Красиковым и Александром Ермиловым, вот Ермилов-то и занимался собственно организацией работ и налаживанием связей для успешного функционирования будущей нефтеврезки.

- 20 ноября я и вовсе был в больнице с новорожденным сыном, а на следующий день меня задержали сотрудники ФСБ и избили, - заявил Александр Черезов в суде. – Остальные меня просто оговаривают.

К слову, в суде почти все подсудимые от дачи показаний отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, которая дает право гражданам не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Однако они подтвердили правдивость показаний, которые давали ранее во время следствия – в них они указывали на главенствующую роль Черезова, который все и каждому обещал, что «никого не обидит» и даст прилично заработать.

На месте, где пытались оборудовать нефтеврезку, работало много техники и людейФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Суд в итоге Александра Черезова признал виновным в совершении трех преступлений: в попытке украсть нефть, покушении на коммерческий подкуп (эпизод с начальником службы безопасности нефтяной компании, который, правда, денег не получил – лишь пару коробок алкоголя) и дачу взятки полицейскому. Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Остальные шесть подсудимых признаны виновными лишь в покушении на кражу нефти. За это Александр Ермилов получил год и восемь месяцев колонии общего режима, но ему зачтут время пребывания в СИЗО.

Эдуарду Нагелю «приплюсовали» к этому приговору наказание за предыдущее преступление, в итоге получилось три года и один месяц лишения свободы, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, суд посчитал, что Нагель свое уже отсидел.

Остальные и вовсе отделались условными сроками: Артему Горчакову дали полтора года условно, а Теймуру Пашаеву, Виталию Тюрину и Виктору Тютрину – по одному году и четыре месяца условно с испытательным сроком еще на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован как прокуратурой, так и защитой осужденных.

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