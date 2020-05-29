В Тольятти "Луи Нежный" получил условный срок за распространение порнографии

29 Май 2020 2020-05-29T00:04:33+03:00

Приговор парню вынесли в январе 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина выкладывал в интернет фотографии своих достоинств, силовики их не оценили

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В Тольятти вынесен приговор уроженцу Казахстана, а ныне - гражданину РФ, который выкладывал в интернет фотографии порнографического характера, пользуясь псевдонимом "Луи Нежный".

Парень работал литейщиком, а в свободное от работы время "баловался" запрещенкой.

Как установило следствие, у себя дома он фотографировал свои достоинства (закон подобные материалы квалифицирует как порнографию) и размещал в соцсети "ВКонтакте" под псевдонимом "Луи Нежный". Следователи насчитали 7 фотографий и одно видео, нарушающие закон.

Их передали специалистам, которые провели психолого-искусствоведческую судебную экспертизу, и "творчество" Луи было официально признано обыкновенной порнографией.

Силовики вычислили, кто скрывался под ником, и на парня возбудили уголовное дело по статье "Незаконное изготовление и публичная демонстрация порнографических материалов с использованием Интернета".

Молодой человек вину полностью признал, просил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. Поэтому его признали виновным, но суд ограничился условным наказанием.

"Луи Нежного" приговорили к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на один год. Страничку, которая содержала порнографические материалы, заблокировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU