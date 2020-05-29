2020-05-29T00:43:42+03:00
Общество

В Самаре могут открыться ярмарки непродовольственных товаров

Для продавцов подобной продукции места будут бесплатными
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Продукты можно купить в магазине, а за сапогами придется топать на ярмарку?Продукты можно купить в магазине, а за сапогами придется топать на ярмарку?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Предприниматели Самарской области попросили открыть в Самаре ярмарки, где продавцам непродовольственных товаров предоставят бесплатные места. Власти оказались не против: такой вариант поддержки может стать на самом деле важным. Сейчас минпром региона уже разрабатывает территориальную схему, где будут предусмотрены места размещения таких ярмарок.

- Не исключено, что ярмарки с соблюдением рекомендаций специалистов начнут работать уже в июне, - сообщили в правительстве Самарской области.

Подобный запрос от предпринимателей озвучили на заседании под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Также продавцы непродовольственных товаров попросили помочь им попасть в список пострадавших отраслей. Дело в том, что у многих не сменился ОКВЭД после изменения направления деятельности, а пострадавших определяют именно по этому показателю.

Также с инициативой выступили управляющие компании - владельцы торговых центров. Они просят отменить или снизить налог на имущество таких компаний. Но для бюджета это будут слишком большие потери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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