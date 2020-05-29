2020-05-29T10:42:45+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека

Общее число погибших достигло 20
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 2485 заболевших коронавирусомВсего в регионе 2485 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 29 мая, в Самарской области выросло число жертв коронавируса. За прошедшие сутки в регионе скончались сразу два человека, а также появилось 48 новых заболевших.

– Общее число умерших достигло 20 пациентов. На сегодняшний день на амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 1573 человека. Всего же зафиксировано 2485 заболевших, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Отметим, что 892 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Также в Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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