Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 29 мая 2020 года: подтвердились 48 случаев
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 29 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 48 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2485 человек. 892 из них выздоровели, 20 – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8572 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 2332 жителя, в Московской области – 773. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 369 и 281 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 387623 человек, 159257 пациента выздоровели (8264 за прошедший день), 4374 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 232 человека. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU