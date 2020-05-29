Самарцам показали, как будут выглядеть подъезды новых домов у "Амбара"

29 Май 2020 2020-05-29T11:23:37+03:00

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Появились первые изображения - визуализация входных групп домов, которые начали строить около ТЦ "Амбар". Застройщики намерены удивить самарцев новыми решениями. Например, двери подъездов будут прозрачными, для безопасности жителей. Интересно будет решена и навигация - напротив лифта на каждом этаже будет расположена большая цифра, а внизу будут таблички с номерами домов.

Серыми цветами тут решили не ограничиваться подъезды будут оформлены в голубо-желто-зеленой цветовой гамме. На первом этаже предусмотрены зоны для велосипедов и колясок, дополнительные зоны хранения будут на каждом этаже.

- Дома комфорт-класса макрорайона "АМГРАД" оформлены с рядом особенностей, ранее присущих только жилью бизнес-класса и это будет необычным опытом для Самары. Например, здесь сквозные поъезды со входом на уровне земли дял создания доступной среды. Фирменный стиль разрабатывался достаточно долго, чтобы соблюсти гармонию между фасадами и внутренней отделкой. На данный момент, во всех секциях уже смонтированы лифты, инженерные коммуникации, выполнена большая часть отделочных работ и строители приступили к цветовому оформлению, - рассказали представители компании, занимающейся возведением макрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU