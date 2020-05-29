2020-05-29T11:23:37+03:00
Общество

Самарцам показали, как будут выглядеть подъезды новых домов у "Амбара"

Здесь намерены сделать прозрачные двери, а в подъездах использовать яркие цвета
Поделиться:
В Самаре начали делать входные группы в новом макрорайонеВ Самаре начали делать входные группы в новом макрорайоне
Изменить размер текста:

Появились первые изображения - визуализация входных групп домов, которые начали строить около ТЦ "Амбар". Застройщики намерены удивить самарцев новыми решениями. Например, двери подъездов будут прозрачными, для безопасности жителей. Интересно будет решена и навигация - напротив лифта на каждом этаже будет расположена большая цифра, а внизу будут таблички с номерами домов.

Серыми цветами тут решили не ограничиваться подъезды будут оформлены в голубо-желто-зеленой цветовой гамме. На первом этаже предусмотрены зоны для велосипедов и колясок, дополнительные зоны хранения будут на каждом этаже.

- Дома комфорт-класса макрорайона "АМГРАД" оформлены с рядом особенностей, ранее присущих только жилью бизнес-класса и это будет необычным опытом для Самары. Например, здесь сквозные поъезды со входом на уровне земли дял создания доступной среды. Фирменный стиль разрабатывался достаточно долго, чтобы соблюсти гармонию между фасадами и внутренней отделкой. На данный момент, во всех секциях уже смонтированы лифты, инженерные коммуникации, выполнена большая часть отделочных работ и строители приступили к цветовому оформлению, - рассказали представители компании, занимающейся возведением макрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, почему дело экс-главы самарской почты Артура Игрушкина суд возвратил в ФСБ
В Самаре произошло очередное ДТП с мотоциклистом
АВТОВАЗ объявил о старте продаж автомобилей LADA по новым выгодным программам
Самарцам показали, как будут выглядеть подъезды новых домов у "Амбара"
В 59 детских садов Тольятти поставляли некачественную молочку
«Тройная победа»: команда студенческого клуба «Патриот» СамГУПС завершила учебный год с успехом
В Самаре уже вырыли котлован под школу на 5-ой просеке
В Самарской области от коронавируса погибли еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 29 мая 2020 года: подтвердились 48 случаев
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области поздравил Самарскую сетевую компанию с юбилеем
В Самаре «Веста» залетела под грузовик
Самарцам расскажут, как избежать ЧП с детьми на летних каникулах
В Самарской области введен полный запрет на посещение лесов
В Южном городе разберутся с нарушителями самоизоляции
Сегодня на радио «КП-Самара» расскажут в «Живых письмах» историю еще одного героя войны
В Самаре Парад Победы 24 июня хотят провести со зрителями
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на 20%
На Самарскую область снова надвигается гроза
В Самарской области 25-летний парень пробрался в подъезд и украл велосипед
В Самаре улицу Солнечную перекроют на два месяца
В Самаре возбудили новые уголовные дела на чиновников, «крышевавших» автомойки
В Тольятти «Луи Нежный» получил условный срок за распространение порнографии
В Самаре могут открыться ярмарки непродовольственных товаров
В Самарской области пересмотрят тарифы для студентов, которые живут в вузовских общежитиях
Самарские тарифы на вывоз мусора признаны законными и обоснованными
Из-за коронавируса в Сызрани закроют парки и стадионы, в ТЦ будут проверять наличие масок
В Хворостянском районе 14 человек задержаны во время прокладки отвода для слива нефти
В Самарской области с июня запустят летние онлайн-лагеря для школьников
Стало известно, сколько взрослых и детей поправились после коронавируса