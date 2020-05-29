2020-05-29T13:20:33+03:00
Происшествия

Следователи прокомментировали зверское убийство 84-летней пенсионерки в Самарской области

Подозреваемая - местный почтальон Галина Рогонова - арестована на два месяца
Михаил ГОРЮНОВ
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Женщину могли убить из-за пенсииЖенщину могли убить из-за пенсииФото: из архива "КП"
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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жуткого убийства 84-летней бабушки Дуси в поселке Соловьево Хворостянского района. Как уже сообщал cайт samara.kp.ru, тело пенсионерки с ножевыми ранениями спины и шеи обнаружила соцработница 18 мая.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - «Убийство». Арестована подозреваемая - женщина 1956 года рождения. Почтальон, которая ранее приносила потерпевшей пенсию, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Как отмечают следователи, вину задержанная - Галина Рогонова - не признает. Мотив преступления правоохранители устанавливают. Вполне вероятно, что он связан с корыстными целями.

Напомним, что вместе с Рогоновой проверяли на причастность к преступлению ее сына Алексея и соседа Виктора. Однако, как рассказали в следственном управлении, сейчас их не подозревают. Расследование убийства находится в активной стадии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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