Следователи прокомментировали зверское убийство 84-летней пенсионерки в Самарской области
Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жуткого убийства 84-летней бабушки Дуси в поселке Соловьево Хворостянского района. Как уже сообщал cайт samara.kp.ru, тело пенсионерки с ножевыми ранениями спины и шеи обнаружила соцработница 18 мая.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - «Убийство». Арестована подозреваемая - женщина 1956 года рождения. Почтальон, которая ранее приносила потерпевшей пенсию, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
Как отмечают следователи, вину задержанная - Галина Рогонова - не признает. Мотив преступления правоохранители устанавливают. Вполне вероятно, что он связан с корыстными целями.
Напомним, что вместе с Рогоновой проверяли на причастность к преступлению ее сына Алексея и соседа Виктора. Однако, как рассказали в следственном управлении, сейчас их не подозревают. Расследование убийства находится в активной стадии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Такое в голове не укладывается, она милейшей души человек!»: в Самарской области 84-летнюю бабушку убили из-за пенсии
Подозреваемая — сельская почтальонша — заявляет о своей невиновности, сейчас расследование продолжается (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU