2020-05-29T13:39:42+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские задержали водителя, который сбил девушку на пешеходном переходе и уехал

Авария попала на видео, мужчина сначала вышел из автомобиля, а потом решил скрыться
Михаил ГОРЮНОВ
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Авария попала на видеоАвария попала на видеоФото: принтскрин видео.
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Сотрудники полиции нашли водителя автомобиля «Киа Пиканто», который 25 мая на улице Дзержинского в автомобильной столице сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал. 25-летняя пострадавшая с переломами самостоятельно обратилась в больницу.

- Водителем оказался 74-летний мужчина. Он объяснил, что уехал с места ДТП, потому что пострадавшая девушка тоже покинула место происшествия, - рассказывают в ГИБДД Тольятти.

Правоохранителям не важно, испугался автолюбитель или решил, что его помощь не нужна. Оставлять место аварии нельзя. В связи с этим пенсионера сейчас привлекают к административной ответственности за нарушение ПДД. Ему грозит лишение прав на срок до полутора лет, либо арест до 15 суток. Вердикт вынесут в суде.

В Тольятти сбили женщину на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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