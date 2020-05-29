В Тольятти полицейские задержали водителя, который сбил девушку на пешеходном переходе и уехал

29 Май 2020 2020-05-29T13:39:42+03:00

Авария попала на видео, мужчина сначала вышел из автомобиля, а потом решил скрыться

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции нашли водителя автомобиля «Киа Пиканто», который 25 мая на улице Дзержинского в автомобильной столице сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал. 25-летняя пострадавшая с переломами самостоятельно обратилась в больницу.

- Водителем оказался 74-летний мужчина. Он объяснил, что уехал с места ДТП, потому что пострадавшая девушка тоже покинула место происшествия, - рассказывают в ГИБДД Тольятти.

Правоохранителям не важно, испугался автолюбитель или решил, что его помощь не нужна. Оставлять место аварии нельзя. В связи с этим пенсионера сейчас привлекают к административной ответственности за нарушение ПДД. Ему грозит лишение прав на срок до полутора лет, либо арест до 15 суток. Вердикт вынесут в суде.

В Тольятти сбили женщину на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU