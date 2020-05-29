24 июня в Самарской области будет нерабочим днем

29 Май 2020 2020-05-29T21:44:25+03:00

Согласно указу президента в этот день состоится Парад Победы и салют в честь 75-й годовщины Победы

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24 июня в Самаре по площади Куйбышева пройдет военная техника, а вечером состоится артиллерийский салют. Как сообщает kp.ru, президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г».

Согласно указу 24 июня 2020 года объявлено нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. Парад в этот день пройдет не только в Москве на Красной площади, но и в других городах страны.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году Парад Победы, традиционно проходивший 9 мая, был перенесен. Вместо традиционного шествия в 50 городах страны, в том числе и в Самаре, прошли авиапарады.

ИСТОЧНИК KP.RU