2020-05-30T09:08:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Снова закроют магазины и парки: в Сызрани вернули жесткие ограничения из-за коронавируса

Из-за роста числа заболевших в городе ужесточают масочный режим и закрывают некоторые общественные места
Вера ЦЫГАНКОВА
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В Сызрани вернули ограничения, действовавшие в городе до 18 маяВ Сызрани вернули ограничения, действовавшие в городе до 18 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ослабление режима самоизоляции в некоторых городах Самарской области не пошло на пользу. Количество заболевших растет. Лидирует по темпу прироста новых инфицированных Сызрань. Поэтому власти города приняли решение снова ужесточить там ограничительные меры.

- Сегодня я обращаюсь к вам в связи с тревожной ситуацией, которая сложилась в нашем городе из-за распространения коронавирусной инфекции. Каждый день выявляются новые случаи. Действующих мер профилактики недостаточно. Пока мы не можем приступить к снятию ограничений, а наоборот, вынуждены их ужесточить - сделать шаг назад, вернуться к ограничительным мерам, действовавшим до 18 мая, - обратился к сызранцам глава города Николай Лядин.

На заседании городского оперштаба было принято решение с 29 мая запретить посещать горожанам общественные места без маски, в том числе транспорт и магазины. За нарушение масочного режима владельцев торговых объектов могут оштрафовать и даже закрыть магазин. Это касается больших торговых пространств. Магазина же лощадью менее 400 квадратных метров и салоны красоты снова закроют до улучшения эпидситуации.

В парки и скверы Сызрани можно будет ходить только днем. Вечером туда посетителей не пустят.

- Это жесткие меры, но по-другому мы никак не сможем препятствовать распространению вируса, - подчеркнул мэр Сызрани.рской Напомним, режим самоизоляции в Самарской области продлили до 7 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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