2020-05-29T21:15:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Самарской области продлили еще на неделю

Все действующие ограничительные меры продлеваются до 7 июня включительно
Евгения ВАСИНА
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Пока все ограничения сохраняютсяПока все ограничения сохраняютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 29 мая, состоялось заседание регионального оперативного штаба. Оно прошло в уже привычном онлайн формате. Главный вопрос обсуждения – печальная эпидемиологическая ситуации в некоторых муниципальных образованиях региона.

Как доложила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, за сутки 48 новых случаев выявления коронавирусной инфекции. Трое заболевших выявлены из круга контактных с ранее выявленными пациентами, а 45 обнаружены при обследовании людей с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Среди них четверо прибыли из других регионов.

Согласно анализу специалистов, прирост заболеваемости за последние несколько дней снизился. Так суточный темп составил 2%, а средненедельный – 4,6%, но куда в нашем регионе движется эпидемия, будет понятно только в ближайшие дни.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 78,07%. По-прежнему чаще болеют женщин. Немного растет доля взрослого населения в общем количестве зарегистрированных случаев.

Коэффициент распространения инфекции не стабилен, пока он равен 1. Свободный коечный фонд 49,5%. Показатель охвата тестированием населения выше необходимого параметра - 133,7 на 100 тыс. населения в день. Кроме того, в регионе все еще высоко число выявляемых внебольничных пневмоний.

Все это пока не позволяет снять ограничительные меры. Учитывая все обстоятельства, оперативный штаб решил продлить действующие в регионе ограничительные меры еще на неделю. Самоизоляция продлевается до 7 июня включительно.

Напомним, сейчас в области зафиксировано 2485 случаев коронавируса. При этом 948 человек вылечились. Так сегодня выписали 56 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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