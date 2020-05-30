Глава Сызрани из-за коронавируса снова закрыл все

30 Май 2020 2020-05-30T10:42:37+03:00

Если заболеваемость не снизится, город могут и вовсе ограничить для въезда и выезда

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В Сызрани из-за коронавируса опять закрыли практически все. Заболеваемость в городе выше среднего значения по региону более чем в два раза. Это худший результат. Глава города Николай Лядин уже рассказывал, что в основном привозят коронавирус вахтовики.В любом случае результат один - лидерские результаты по области. Чтобы спасти район, глава города принял решение опять ужесточить все меры - сделать, по его словам, шаг назад.

- С сегодняшнего дня нахождение в общественных местах, магазинах, рынках, без маски будет иметь признаки противоправного действия, направленного на создание угрозы жизни и здоровью окружающих, - отметил в своем обращении Николай Лядин.

Тех, кто будет нарушать правила, грозят закрыть полностью, снова запретить работать, а к руководству применить административные меры.

В транспорте обязательно носить маски - если пассажир отказывается ее надевать, то его могут высадить.

Салоны красоты и торговые залы до 400 кв.м. тоже закроют. А вечерами в Сызрани не будут работать парки и скверы.

Власти надеются, что такие жесткие меры помогут остановить заболеваемость. Если люди продолжат вести себя безответственно, город вообще могут закрыть, как раньше говорили про Тольятти.

Глава Сызрани: Вводим жесткие меры. Нужно остановить болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU