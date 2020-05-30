В ДТП на трассе в Самарской области погибли молодая женщина и 8-летний ребенок

30 Май 2020 2020-05-30T12:50:31+03:00

В машине находились две несовершеннолетние девочки, одна из них погибла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Также в результате этой аварии в больницу попала 6-летняя девочка

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В пятницу, 29 мая, в Самарской области произошло несколько смертельных ДТП. Одна из трагедий произошла в Красноярском районе на 52 км «Ульяновск-Димитровград-Самара».

По предварительным данным полицейских, водитель 1984 года рождения, управлял автомобилем «Лада Ларгус». Он двигался двигался со стороны Тольятти в направлении поселка Мирный.

Мужчина не обеспечил постоянный контроль за движением своего авто. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

В результате аварии два пассажира «Лада Ларгус» 33-летняя женщина и девочка 8 лет погибли на месте до приезда скорой помощи. Также в машине вместе с ними находилась 6-летняя. Она была госпитализирована.

Сейчас полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

Напомним, что за несколько часов до этой трагедии в Самарской области в ДТП под Тольятти погибли еще два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU