В ДТП на трассе в Самарской области погибли молодая женщина и 8-летний ребенок
В пятницу, 29 мая, в Самарской области произошло несколько смертельных ДТП. Одна из трагедий произошла в Красноярском районе на 52 км «Ульяновск-Димитровград-Самара».
По предварительным данным полицейских, водитель 1984 года рождения, управлял автомобилем «Лада Ларгус». Он двигался двигался со стороны Тольятти в направлении поселка Мирный.
Мужчина не обеспечил постоянный контроль за движением своего авто. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.
В результате аварии два пассажира «Лада Ларгус» 33-летняя женщина и девочка 8 лет погибли на месте до приезда скорой помощи. Также в машине вместе с ними находилась 6-летняя. Она была госпитализирована.
Сейчас полицейские устанавливают все подробности произошедшего.
Напомним, что за несколько часов до этой трагедии в Самарской области в ДТП под Тольятти погибли еще два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU