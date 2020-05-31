Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 85 жителей Самарской области 31 мая

31 Май 2020 2020-05-31T15:59:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, где и как в Самарской области заразились коронавирусом новые 85 пациентов по данным на 31 мая 2020 года. Как сообщили в оперштабе региона, больше всего новых заболевших обнаружено в Сызрани – здесь COVID-19 обнаружен у 35 горожан. На второй строчке коронавирусного антирейтинга – Самара с 31 заболевшим. А вот в Тольяти выявлено всего восемь пациентов с коронавирусов. Также четыре новых случая зарегистрировано в Кинеле, три – в Новокуйбышевске. На одного заболевшего больше стало в Нефтегорске и Жигулевске, а такжк в двух сельских районах - Большеглушицком и Волжском.

Больше половины вновь обнаруженных пациентов – это те, кто контактировал с обнаруженными ранее. В 37 случаях коронавирус нашли у пациентов с внебольничной пневмонией или ОРВИ. Еще двух зараженных выявили при профилактическом обследовании – сами они при этом никаких признаков заболевания не имели.

Всех, кто контактировал с новыми заболевшими, протестируют на коронавирус. За их здоровьем будут наблюдать врачи.

Всего на 31 мая 2020 года в Самарской области 2612 случаев лабораторно подтвержденного коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU