2020-05-31T17:02:10+03:00
Общество

12-летняя девочка утонула в реке под Самарой

Это уже третий ребенок, погибший в воде в эти выходные
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Спасти девочку не удалось. Фото: ПСС Самарской областиСпасти девочку не удалось. Фото: ПСС Самарской области
Изменить размер текста:

В реке под Самарой 31 мая утонула 12-летняя девочка. Трагедия произошла в селе Колывань Красноармейского района. 12-летняя девочка решила искупаться в реке Чапаевка, однако все закончилось трагично.

В 15.00 на пульт оперативного дежурного поисково-спасательной службы поступил тревожный сигнал. Очевидцы уверяли, что с ребенком стряслась беда. К сожалению, информация подтвердилась. В 16:30 водолазы обнаружили тело погибшей девочки на двухметровой глубине в семи метрах от берега.

Это уже третья жертва воды за эти выходные. В субботу, 30 мая, утонули двое мальчиков. 16-летний подросток погиб в протоке Волги на Красной Глинке, а 10-летний мальчик – в Падовском карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько пассажиров проверили тепловизорами в аэропорту Курумоч за месяц
Поругались с родителями и рванули в Самару: полиция рассказала, где нашли пропавших сестер-подростков
12-летняя девочка утонула в реке под Самарой
На Стромиловском шоссе водитель легковушки на огромной скорости врезался в бордюр и погиб
Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 85 жителей Самарской области 31 мая
В Самарской области разрешили охоту, рыбалку и тренировки спортсменам
В Самарской области пропали сестры-подростки
В Сызрани снова зарегистрировали вспышку коронавируса 31 мая
Из-за упавшего на дорогу дерева в Куйбышевском районе автобусы пустили в объезд
В Самарской области зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом
Четыре человека пострадали при столкновении иномарок в Сергиевском районе
От коронавируса в Самарской области вылечилось еще 77 человек