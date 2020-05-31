12-летняя девочка утонула в реке под Самарой

31 Май 2020 2020-05-31T17:02:10+03:00

Это уже третий ребенок, погибший в воде в эти выходные

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В реке под Самарой 31 мая утонула 12-летняя девочка. Трагедия произошла в селе Колывань Красноармейского района. 12-летняя девочка решила искупаться в реке Чапаевка, однако все закончилось трагично.

В 15.00 на пульт оперативного дежурного поисково-спасательной службы поступил тревожный сигнал. Очевидцы уверяли, что с ребенком стряслась беда. К сожалению, информация подтвердилась. В 16:30 водолазы обнаружили тело погибшей девочки на двухметровой глубине в семи метрах от берега.

Это уже третья жертва воды за эти выходные. В субботу, 30 мая, утонули двое мальчиков. 16-летний подросток погиб в протоке Волги на Красной Глинке, а 10-летний мальчик – в Падовском карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU