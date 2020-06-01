Под Самарой водитель умер в искореженной легковушке в кювете

1 Июнь 2020 2020-05-31T23:41:42+03:00

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Жестокое ДТП случилось под Самарой в воскресенье, около двух часов дня. На Стромиловском кольце около села Подстепновка водитель вазовской "двеннадцатой" не справился с управлением и вылетел в кювет. Выжить среди искореженной груды металла ему не удалось.

- В 14.45 из машины тело извлекли спасатели, после этого они передали его полиции, чтобы те разобрались во всех причинах происшествия и идентифицировали погибшего, - рассказали в ПСО по Самарской области.

Сейчас в причинах ДТП разбирается полиция. Неизвестно, что случилось: возможно, водитель превысил скоростной режим, или же у него отказало управление. Тем не менее, в результате каких-то действий машина вылетела с трассы, снесла отбойник и кувыркнулась на газон. На фотографии видно, что легковушка серьезно пострадала. Передняя ее часть буквально смята в гармошку. Выжить в таком "конструкторе" было и в самом деле затруднительно.

ИСТОЧНИК KP.RU