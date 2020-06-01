Раскрыта тайна пропажи двух сестер в Самарской области

1 Июнь 2020 2020-05-31T23:57:12+03:00

Двух сестер-подростков нашли далеко от дома, но во всем виноваты были они сами

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В Самарской области два дня искали двух девочек-подростков из Борского района. Тревогу 30 мая забили родители после того, как девушки ушли из дома и не вернулись. В семье не знали, что и думать, сильно переживали и побежали в полицию. Приметы потеряшек передали всем сотрудникам полиции, за дело взялись и Лиза Алерт

Конечно же, все надеялись, что ничего страшного с Кристиной и Катей не случилось. Тем более, как выяснилось, девочки в этот день поругались с родителями, были обижены на них. Полицейские начали проверять все возможные места, куда могли бы отправиться жительницы села Языково. Они опросили знакомых, родственников. И вскоре поиски увенчались успехом. Девочек нашли у знакомых в Самаре.

Оказалось, что поругавшись с родителями, подростки не придумали ничего лучше, чем уехать из дома в областную столицу. Пока все искали их, они спокойно проводили время в свое удовольствие. Девочек вернули домой, полицейские провели профилактическую беседу и с ними, и с родителями. Ну а все, кто искал пропавших школьниц, только порадовались, что с ними все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU