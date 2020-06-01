Раскрыта тайна пропажи двух сестер в Самарской области
В Самарской области два дня искали двух девочек-подростков из Борского района. Тревогу 30 мая забили родители после того, как девушки ушли из дома и не вернулись. В семье не знали, что и думать, сильно переживали и побежали в полицию. Приметы потеряшек передали всем сотрудникам полиции, за дело взялись и Лиза Алерт
Конечно же, все надеялись, что ничего страшного с Кристиной и Катей не случилось. Тем более, как выяснилось, девочки в этот день поругались с родителями, были обижены на них. Полицейские начали проверять все возможные места, куда могли бы отправиться жительницы села Языково. Они опросили знакомых, родственников. И вскоре поиски увенчались успехом. Девочек нашли у знакомых в Самаре.
Оказалось, что поругавшись с родителями, подростки не придумали ничего лучше, чем уехать из дома в областную столицу. Пока все искали их, они спокойно проводили время в свое удовольствие. Девочек вернули домой, полицейские провели профилактическую беседу и с ними, и с родителями. Ну а все, кто искал пропавших школьниц, только порадовались, что с ними все хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU