2020-06-01T12:24:12+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавиурсом 36 новых пациентов в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом еще 36 жителей Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 2648 заболевшихВсего в Самарской области 2648 заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели 36 новых пациентов в Самарской области. На сегодняшний день общее число зараженных в регионе достигло 2648 человек. 1060 выздоровели, 20 – скончались.

– 18 человек выявлены в Тольятти, 8 – в Самаре. Еще пятеро в Кинеле, по одному – в Сызрани, Новокуйбышевске, Нефтегорске, а также в Исаклинском и Красноярском районах, – говорится в сообщении.

20 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 12 таких в Тольятти, четверо – в Самаре. Еще двое в Кинеле, по одному в Новокуйбышевске и Красноярском районе. У 15 жителей региона коронавирус обнаружен при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще у одного гражданина COVID-19 не имел клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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