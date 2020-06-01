2020-06-01T10:57:45+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 1 июня 2020 года: подтвердились 36 случаев

По данным на 1 июня 2020 года в Самарской области выявили 36 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
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В России за сутки число заболевших коронавирусом выросло на человекВ России за сутки число заболевших коронавирусом выросло на человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 1 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 36 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2648 человек. 1060 из них выздоровели, 20 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9035 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 2297 жителей, в Московской области – 728. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 364 и 315 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 414878 человек, 175877 пациентов выздоровели (3994 за прошедший день), 4855 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 162 человека. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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