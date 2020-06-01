2020-06-01T12:30:50+03:00
Новости компаний

«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, ФАПы, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации
Поделиться:
В Самарской области «Ростелеком» построил 90 км оптики до 86 социально значимых объектовВ Самарской области «Ростелеком» построил 90 км оптики до 86 социально значимых объектов
Изменить размер текста:

«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта «Информационная инфраструктура». Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи до 1000 социально значимых объектов.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО.

Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – технический директор:

«Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. «Ростелеком» как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект «Цифровая инфраструктура» – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ».

В Самарской области «Ростелеком» построил 90 км оптики до 86 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 184 учреждениях социальной сферы региона, 352 оставшихся будут подключены в 2021 году.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи:

«Высокоскоростной доступ в интернет можно включить в перечень базовых потребностей современного человека. Инфраструктура, которую «Ростелеком» построил для подключения к сети социально значимых объектов, станет фундаментом для повышения уровня цифровизации региона, а вместе с ним и уровня жизни людей».

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Самары озаботились вырубкой деревьев в центре города
«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО
Самарцы могут подарить детям-сиротам подписку на газеты и журналы
Стало известно, как и где заболели коронавиурсом 36 новых пациентов в Самарской области
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
В Тольятти квартиросъемщик вынес из дома все ценное и исчез
Давайте творить добро в тишине: помочь тяжелобольным детям из Самары может каждый
В нацпарке «Самарская Лука» за 10 дней в ДТП погибли два лося
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 1 июня 2020 года: подтвердились 36 случаев
Как цифровые технологии помогут сделать Самару комфортнее и безопаснее?
В Тольятти «Калина» сшибла молодого велосипедиста
В Самарской области мужчина обокрал квартиру 73-летней соседки
Юные самарцы могут нарисовать парк мечты и стать частью выставки под открытым небом
Электробус вернется на дороги Самары во второй половине дня
В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали 59-летнего мужчину, который залез в частный дом
В Тольятти мужчина и женщина организовали наркобизнес
В Самарской области мужчина задолжал свой дочери алиментов на 323 тысячи рублей
«В приоритете забота о здоровье сотрудников»: «Балтика-Самара» ввела усиленные меры защиты персонала
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 1 июня 2020 года: всего восемь заболевших и дезинфекция улиц
Под Самарой водитель умер в искореженной легковушке в кювете
В Самаре отменили еще три ограничения. Какие?
Раскрыта тайна пропажи двух сестер в Самарской области