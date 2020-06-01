«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:30:50+03:00

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«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта «Информационная инфраструктура». Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи до 1000 социально значимых объектов.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО.

Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – технический директор:

«Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. «Ростелеком» как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект «Цифровая инфраструктура» – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ».

В Самарской области «Ростелеком» построил 90 км оптики до 86 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 184 учреждениях социальной сферы региона, 352 оставшихся будут подключены в 2021 году.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи:

«Высокоскоростной доступ в интернет можно включить в перечень базовых потребностей современного человека. Инфраструктура, которую «Ростелеком» построил для подключения к сети социально значимых объектов, станет фундаментом для повышения уровня цифровизации региона, а вместе с ним и уровня жизни людей».

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU