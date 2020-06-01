Помогла сим-карта: стало известно, как нашли труп пропавшего пять лет назад рыбака в Самарской области
29 мая транспортные полицейские сообщили, что капитан грузового судна обнаружил в районе речного порта у Сызрани труп человека. При погибшем нашли телефон, из которого удалось установить, что это 55-летний Игорь Красников, бесследно исчезнувшей еще в 2015 году.
- 15 ноября было бы ровно пять лет, как он пропал. При нем был телефон и по сим-карте вычислили один забитый номер. Дальше уже родственники его опознали, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» знакомый Красникова.
Мужчина бесследно исчез во время рыбалки у села Мордово Ставропольского района. Он пропал вместе с лодкой в тот момент, когда его знакомый нырял в воду с гарпуном. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Одна из основных версий - несчастный случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU