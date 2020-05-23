Двух пропавших в Самарской области рыбаков нашли мертвыми. Стали известны страшные подробности их смерти

Неравнодушные люди, правоохранители и спасатели закончили поиски загадочно исчезнувших рыбаков Дмитрия Лещенко и Валерия Тимкина. Тело последнего водолазы обнаружили 3 мая. Спустя несколько дней мертвым нашли и Дмитрия. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

В первый день все было хорошо

Друзья пропали 7 апреля. Они уехали за уловом на реку Уса в село Муранка и не вернулись. Как рассказывал корреспонденту «КП-Самара» брат Дмитрия Максим Николаев, последний раз его родственник выходил на связь тем вечером. Он позвонил жене и сказал, что все хорошо. Больше ни с супругой, ни с ребенком Лещенко на связь не выходил. Та же ситуация и в случае с Валерием — от него родным не поступало никаких сигналов.

Взволнованные близкие пропавших обратились в полицию и к волонтерам. Зацепка появилась практически сразу.

— Машину их уже нашли. Она там, где и предполагали. Их на месте не было. Уса большая река, где они пропали — непонятно. Там еще турбаза рядом — «Солнечный мыс». Наверное, где-то в тех краях, — делился предположениями Максим.

Никакой информации и страшная развязка

Но на этом розыск застопорился. Слухи о том, что 33-летний Дмитрий и 50-летний Валерий мертвы, пошли сразу. Кто-то говорил, что они перевернулись на лодке. Информация долгое время не подтверждалась, родственники мужчин верили, что они вернуться живыми и здоровыми. Добровольцы и профессионалы круглые сутки прочесывали окрестности Усы, но ничего не находили.

К сожалению, чуда не произошло. Сначала трагическое известие поступило про Тимкина — его труп обнаружили в реке. Следом та же новость появилась и про Лещенко.

— Видимых признаков насильственной смерти на погибших не обнаружено. По предварительной версии, они утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Лодка их тоже найдена, — поделились с корреспондентом «Комсомолки» правоохранители.

Сейчас проверка по обстоятельствам случившегося продолжается. Samara.kp.ru выражает соболезнования близким Дмитрия Лещенко и Валерия Тимкина.

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