Извращенец, домогавшийся до двух девочек в лифте в Тольятти, совершил еще одно нападение

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:06:36+03:00

27 мая мужчина вновь "засветился" на бульваре Космонавтов, следователи просят его прийти с повинной

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В Тольятти, похоже, орудует серийный педофил. 27 мая мужчина, который уже разыскивается за нападение на двух несовершеннолетних девушек в лифте подъезда № 6 дома № 8 на бульваре Космонавтов, напал на очередного подростка.

- В лифте дома № 3 "б" по бульвару Космонавтов он совершил развратные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Получены записи с камер наблюдения, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Следователи призывают неизвестного, запечатленного на видео, добровольно явиться с повинной. Это учтется ему как смягчающее вину обстоятельство.

Напомним, что сейчас на насильника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ - развратные действия. Прошлый его эпизод датирован 3 сентября 2019 года.

Всем, кому известны какие-либо подробности происшествия, просьба обратиться по телефонам: 8-842-28-37-60, 8-842-28-14-98, 8-937-665-81-67, 8-987-985-68-13.

ИСТОЧНИК KP.RU