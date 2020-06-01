2020-06-01T19:06:36+03:00
Происшествия

Извращенец, домогавшийся до двух девочек в лифте в Тольятти, совершил еще одно нападение

27 мая мужчина вновь "засветился" на бульваре Космонавтов, следователи просят его прийти с повинной
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Подозреваемого просят прийти с повиннойПодозреваемого просят прийти с повинной
Изменить размер текста:

В Тольятти, похоже, орудует серийный педофил. 27 мая мужчина, который уже разыскивается за нападение на двух несовершеннолетних девушек в лифте подъезда № 6 дома № 8 на бульваре Космонавтов, напал на очередного подростка.

- В лифте дома № 3 "б" по бульвару Космонавтов он совершил развратные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Получены записи с камер наблюдения, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Следователи призывают неизвестного, запечатленного на видео, добровольно явиться с повинной. Это учтется ему как смягчающее вину обстоятельство.

Напомним, что сейчас на насильника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ - развратные действия. Прошлый его эпизод датирован 3 сентября 2019 года.

Всем, кому известны какие-либо подробности происшествия, просьба обратиться по телефонам: 8-842-28-37-60, 8-842-28-14-98, 8-937-665-81-67, 8-987-985-68-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи рассказали о новых преступлениях бывшего замначальника Куйбышевской железной дороги
Стало известно, сколько детей убили в Самарской области в 2020 году
В Самарской области "четверка" перевернулась и влетела в дерево после ДТП с "Вестой"
В Самарской области от коронавируса вылечились уже 1072 человека
Извращенец, домогавшийся до двух девочек в лифте в Тольятти, совершил еще одно нападение
Владимир Путин наградил многодетную семью из Сызрани и позвал ее в Москву
Сотрудники Жигулевской ГЭС порадовали воспитанников реабилитационных центров подарками
Более тысячи сирот в Самарской области чуть не остались без квартир с начала 2019 года
Самарцев зовут на ярмарку местных товаров в «Экспо-Волгу»
Самарский врач-стоматолог с 30-летнем стажем стал участником конкурса «Медицина – мое призвание»
Из Волги достали труп невысокого мужчины в бриджах
Чтобы дети улыбались: в детский дом «Единство» привезли ящики с летними цветами
В Самаре перекопают и закроют от машин улицу Некрасовскую
Фильм о проблемах современного образования вышел в России в День защиты детей
В Самарской области запустили проект «ПРОкачайЛЕТО63»
Сообщения о долгах за энергоресурсы, пришедшие в мессенджеры самарцев, оказались уловкой мошенников
На Самарскую область надвигается очередной грозовой фронт
«Крылья Советов» проведут контрольный матч с казанским «Рубином»
Стало известно, почему в Самаре застройщик судится с мэром
15 лет работы ради надежности электроснабжения Самарской области
В Самаре 60-летний водитель «Приоры» сбил 55-летнего мужчину на самокате
В Тольятти 12 человек за сутки заболели коронавирусом, контактируя с уже зараженным
Помогла сим-карта: стало известно, как нашли труп пропавшего пять лет назад рыбака в Самарской области
В Самарской области опасную инфекцию обнаружили у баранов
Жители Самары озаботились вырубкой деревьев в центре города
«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО