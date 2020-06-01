В Самарской области от коронавируса вылечились уже 1072 человека
В Самарской области 1 июня стало известно о том, что еще 12 человек вылечились от коронавируса. Таким образом, в регионе уже 1072 выздоровевших.
- В Самаре из специализированных больниц выписаны 3 пациента. Также завершили амбулаторное лечение 9 пациентов из Самары и Новокуйбышевска, - рассказали областном в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что сегодня появилась информация о еще 36 заболевших Covid-19. На сегодняшний день общее число зараженных в регионе достигло 2648 человек. 20, к сожалению, скончались.
Местные власти в связи с пандемией продлили ограничительные меры. Как минимум до 8 июня жителей просят соблюдать самоизоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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