2020-06-01T19:17:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области от коронавируса вылечились уже 1072 человека

За минувшие сутки еще 12 жителей региона смогли победить коронавирусную инфекцию
Михаил ГОРЮНОВ
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Еше несколько самарцев излечились от недугаЕше несколько самарцев излечились от недугаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области 1 июня стало известно о том, что еще 12 человек вылечились от коронавируса. Таким образом, в регионе уже 1072 выздоровевших.

- В Самаре из специализированных больниц выписаны 3 пациента. Также завершили амбулаторное лечение 9 пациентов из Самары и Новокуйбышевска, - рассказали областном в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что сегодня появилась информация о еще 36 заболевших Covid-19. На сегодняшний день общее число зараженных в регионе достигло 2648 человек. 20, к сожалению, скончались.

Местные власти в связи с пандемией продлили ограничительные меры. Как минимум до 8 июня жителей просят соблюдать самоизоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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